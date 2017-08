„Kinder, wenn ihr alt werden und lange gesund bleiben wollt, lernt! Seid neugierig, experimentiert, macht Fehler – aber hört nicht auf zu lernen.“ Mit diesem Satz beendete mein damals fast 70-jähriger, vor Agilität strotzender Haustechnikprofessor seine Vorlesungen. Was haben wir ihn karikiert, imitiert und unsere Witze darüber gemacht.

Dieses Fehler machen, das Experimentieren und die Geschwindigkeit, in der wir leben und arbeiten, verlangen uns aber auch viel ab. Und so hat sich beinahe schleichend eine Gegenbewegung gegen Stress und Arbeitsdruck etabliert: Im Silicon Valley geben sich Digitalisierung und Meditation bereits seit Jahren die Hand.

In der Tech-Schmiede meditieren so viele Menschen und Firmen, dass man inzwischen von einer Achtsamkeitsbewegung spricht. Darunter Unternehmen wie Google, Microsoft, Facebook und Co. Es funktioniert, weil die neue Bewegung auf eine Unternehmenskultur trifft, die eine offene, experimentierfreudige, lernbereite und mutige Lebenseinstellung fördert.

Den amerikanischen Unternehmen, die Meditation für ihre Mitarbeiter einsetzen, geht es um erfolgreiches Arbeiten, um inneres Wachstum, Zufriedenheit und ein Gleichgewicht von persönlicher und betrieblicher Entwicklung. Dies zeigen die Beiträge der Wisdom 2.0 Conference, die Ende Februar 2015 in San Francisco stattfand und sich genau mit dieser Thematik befasste.