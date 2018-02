was macht für Sie ein gutes Wirtschaftsportal im Internet aus, das Sie gerne und regelmäßig besuchen? Das haben wir Sie und uns in den vergangenen Monaten immer wieder gefragt. Eine ganz zentrale Antwort: Übersichtlichkeit.

Sie müssen auf der Seite sofort finden, was Sie interessiert. Sie müssen sich intuitiv zurechtfinden können, damit Sie die besten Informationen und den größten Nutzen aus unseren Berichten, Analysen und Ratgebern ziehen können.

Wir haben WiWo.de deshalb von Grund auf modernisiert und neu gestaltet. Gemeinsam mit der Designagentur Edenspiekermann haben wir eine klare, aufgeräumte Struktur für unser Portal entwickelt. Wir haben moderne Schriften, Farben und Bildformate eingeführt. Schon vom Seitenkopf aus können Sie nun jederzeit schnell die Top-Themen ansteuern. Unsere Beiträge haben wir so gestaltet, dass Sie jederzeit erkennen können, was wir ihnen bieten: Ob es eine ausführliche, vertiefende Analyse ist, eine Kolumne oder ein Ratgeber, der Ihnen konkreten Nutzwert liefert – zum Beispiel für Ihre Geldanlage oder ihre Karriere.

In opulent gestalteten Schwerpunkten können wir diese Themen nun noch besser und ausführlicher darstellen - aus ganz unterschiedlichen Perspektiven und mit verschiedensten Formaten. Damit Sie bei uns jederzeit optimal erfahren, was hinter den Nachrichten aus Wirtschaft und Finanzwelt steckt – und was das für Sie konkret bedeutet.