Bevor über die digitale Zukunft des Landes diskutiert wird, wollen Vertreter von Politik, Wirtschaft und Wissenschaft den bisherigen digitalen Wandel in Deutschland reflektieren. Um den anzutreiben, rief die Bundesregierung im Jahr 2014 die digitale Agenda ins Leben gerufen. Sie ging leider krachend in die Hose.

Der Digital-Gipfel der Bundesregierung beginnt. Zwei Tage dauert das Spektakel in Berlin. Außer heißer Luft und großer Versprechungen ist nicht viel zu erwarten.

Bis zum Jahr 2017 sollte eine flächendeckende digitale Infrastruktur in Deutschland existieren, „Schnelles Internet für alle. Überall“ lautete die Forderung. Die zweite Säule der Agenda hieß „Gut vernetzt. Mit Sicherheit“ und die dritte „Made in Germany wird digital“. Vereinzelt mag es Projekte ja geben, die funktionieren. Durch die Bank ist die Bilanz allerdings vernichtend:

Glasfaserausbau? Fehlanzeige

Was Säule eins betrifft – die digitale Infrastruktur – ist die Bundesrepublik auf der Kriechspur unterwegs, wie eine Studie des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung im Auftrag der Bertelsmann Stiftung belegt. In Deutschland haben nur 6,6 Prozent der Haushalte schnelles Internet. Im ländlichen Bereich liege die Abdeckung mit Breitband sogar nur bei 1,4 Prozent. Zum Vergleich: In Estland haben 73 Prozent der Haushalte Glasfaseranschluss. Im OECD-Vergleich belegt Deutschland bei der Versorgung mit Glasfaseranschlüssen Platz 28 von 32.