Doch was, wenn Hamburg ein spektakuläres Konzerthaus hätte, es aber nicht spektakulär bespielen könnte? Wenn der Sensationswert des Hauses sich abnützte? Und wenn der Glanz der Programme nicht an die erwartete Brillanz des Klanges heranreichte?

Und sie erweist sich, auch das ein großes Glück, als eingelöstes Versprechen. Die Realität des Bauwerks steht den Zaubereien der computergenerierten Entwürfe in nichts nach. Das ist auch der Grund, warum über die monströsen Kostensteigerungen (von 77 auf 789 Millionen Euro) und die lange Wartezeit (Eröffnung 2017 statt 2010) kaum noch geredet wird. Das Attraktivitätsplus für die Stadt, die touristische Großchance und der ästhetische Mehrwert stehen im Falle der Elbphilharmonie außer Frage, sodass das Aufwerfen schnöder Fakten kleinkrämerisch wirkt. Niemand verliebt sich in einen Flughafen. In einen Kulturpalast schon.

Die Elbphilharmonie hat seit der Eröffnung der Plaza am 4. November 2016 mehr als 400 000 Besucher angezogen, und die erste halbe Spielzeit, die nächste Woche beginnt, ist fast komplett ausverkauft. Aber ein musikalischer Dreh- und Angelpunkt ist sie dadurch noch lange nicht. Auf höchstem Niveau kommen Musik und Musiktheater hierzulande nicht in Hamburg, sondern in Berlin, München, Leipzig und Dresden, aber auch an den Opern in Stuttgart, Frankfurt und Mannheim zur Aufführung.

Zur Voreröffnung diese Woche unternahm die Tanzcompagnie von Sasha Waltz eine „musikalische Raumerkundung“ und weihte den Großen Saal mit „4’33’’“ ein, einer tonlosen Komposition, mit der John Cage vor 65 Jahren zum Nachdenken über Musik und Stille anregte – nun ja. Für die Eröffnungskonzerte am 11. und 12. Januar haben ausgerechnet die beiden Sängerstars Jonas Kaufmann und Anja Harteros abgesagt – kann passieren.