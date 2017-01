Die vielfach ausgezeichnete Sängerin Céline Dion („My heart will go on“) ist weltweit ein Star – und lebt auch so. Ihr Anwesen auf dem vorgelagerten Inselstreifen Jupiter Island in Florida ist Luxus pur. Die Künstlerin und ihr Ehemann René Angélil haben das Domizil 2010 errichten lassen. Bereits 2013 wollten sie es wieder loswerden – damals noch für 72 Millionen Dollar. Nach dem Tod ihres Mannes bietet Céline Dion das Anwesen erneut an: für 38,5 Millionen Dollar.