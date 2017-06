Dean Martin war Sänger, Schauspieler und Entertainer. Unsterblich sind seine Liebesschnulzen „That’s Amore“ und „Everybody loves somebody“. Man kennt aber auch seine klamaukigen Komödien mit Jerry Lewis. Unter Kollegen galt Dean Martin als der Lässigste, was ihm den Spitznamen "King of Cool" einbrachte. In diesem Monat jährte sich sein Geburtstag, der 7. Juni 1917, zum hundertsten Mal. Nun kommt das Anwesen, in dem das Multitalent von 1988 bis 1995 seine letzten Lebensjahre verbrachte, auf den Markt.

Der jetzige Besitzer erwarb das Gelände 2014 und renovierte es grundlegend. Als Baujahr wird 2017 angegeben. Auch wenn der Designer versuchte, möglichst vieles vom alten Gebäude zu retten, widerstand wenig der Umwandlung. Aber der Makler versichert – selbstverständlich nicht ohne Eigennutz: Den Geist von Dean Martin, seine Art der lässigen Unterhaltung, kann man noch spüren.