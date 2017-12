Elvis Presley

Bis heute zählt Evis Presley (Archivbild) zu den besten Musikern aller Zeiten. Mit seinen Songs wie „Hound Dog“ oder „Love Me Tender“ eroberte er die Herzen seiner Fans und konnte viele Auszeichnungen einheimsen. 1977 starb der „King of Rock´n´Roll“ im Alter von 42 Jahren. Das Anwesen in Palm Springs gehörte ihm zwar nie, aber er mietete es ab dem Jahr 1966. Ein Jahr später heiratete er Priscilla Wagner.

(Quelle: Los Angeles Times)