US-Präsident John F. Kennedy und seine schöne Frau Jacqueline gehörten zu den glamourösesten Paaren der Welt. Jacquelines zweite Ehe mit dem griechischen Reeder Aristoteles Onassis brachte ihr in den Medien den Spitznamen „Jackie O.“ ein. Aufgewachsen ist die Journalistin und Verlagslektorin in New York und Washington. Jetzt steht ihr damaliges Zuhause in Washington, D.C., zum Verkauf.