In Süddeutschland, in Bayern und Baden-Württemberg liegt vielleicht nicht das Herz Deutschlands. Wohl aber sein Kopf. Denn dort sind die innovativsten Unternehmen zu Hause. Die mit den frischsten Ideen, deren Umsatz zu großen Teilen Produkten geschuldet ist, die jünger sind als drei Jahre. Das zeigt der aktuelle Innovationsatlas vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW). Das IW hat die Innovationskraft in deutschen Wirtschaftsräumen anhand von vier Kriterien analysiert:

Forschungs- und Entwicklungsausgaben Anzahl der Patente Zahl der studierten Naturwissenschaftler (Mathematiker, Informatiker, Naturwissenschaftler, Techniker) Anzahl an Neugründungen im Tech-Bereich Breitbandausbau