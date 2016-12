Dubrovnik

Tradition: Gutes Benehmen

Typisches Silvesteressen: Kohlrouladen und Fisch

Für die Kroaten besitzt der letzte Tag des Jahres einen besonderen Stellenwert. Sie glauben fest daran, dass das Verhalten des 31.12. den Verlauf des gesamten nächsten Jahres bestimmen wird. Nicht zuletzt deshalb lässt sich der Jahreswechsel in der mittelalterlichen Stadt Dubrovnik, in der gutes Benehmen groß geschrieben wird, besonders gut verleben. In der größten Hauptstraße "Stradun" finden zu Silvester beeindruckende Feuershows statt, welche von traditionellen Live-Bands untermalt werden. Nachts, wenn der gesamte Himmel mit Feuerwerk bedeckt ist, kommt eine magische Atmosphäre auf, die Serienfans bereits bei Game of Thrones und Star Wars Episode 8 bewundern konnten, für die Dubrovnik als Drehort diente. Zur Besiegelung des neuen Jahres stößt man hier mit einem Glas Rakija (Obstbrand) an. Dann wünscht man sich "Sretna Nova Godian", was übersetzt Frohes Neues Jahr heißt. Wer nach der klassischen Silvesterfeier in den frühen Morgenstunden noch weiterziehen möchte, findet im Lazareti eine dreitägige Elektronikmusik-Veranstaltung. Gäste, die sich früher nach einem warmen Bett sehnen und nicht mehr Auto fahren wollen, können den Shuttle Service nutzen, den hier viele Hotels anbieten.

Quelle: travelcircus