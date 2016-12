Der Kleiderschrank platzt aus allen Nähten und in Ihren Regalen ist kaum noch Platz? Ein klares Anzeichen dafür, dass es höchste Zeit zum Entrümpeln ist. Doch warum fällt die Trennung von dem geliebten Hab und Gut nur so schwer? Seien Sie ehrlich: Sie ziehen doch gerade einmal 50 % ihrer Klamotten an und die alten Möbel können längst weg. Aber man weiß ja nie: Vielleicht bekommt man ja doch noch mehr Besuch als geplant und das alte Schlafsofa muss herhalten. Und das Kleid in Größe 34 könnte nach der Diät ja doch wieder passen...