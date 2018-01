Lisa ist 32 Jahre alt und in der Presseabteilung eines Unternehmens tätig. Sie gerät immer wieder mit ihrem Chef aneinander: "Ich sage, was ich denke und lache auch nicht, wenn ich einen seiner Scherze nicht lustig finde." Dass sie sich dem Vorgesetzten nicht immer fügt, hat hier und da schon mal für Probleme gesorgt und an einem Punkt fast zur Kündigung geführt.

Vor allem im wertekonservativen, mittelstandsgeprägten Deutschland seien berufliche Lebensläufe unflexibel und standardisiert - und so am Ende auch die Menschen, die diese führen. In anderen Gesellschaften sei es für Querdenker einfacher, sich zurechtzufinden. "In den USA oder in Großbritannien spricht nichts dagegen, dass ein Hochschulabsolvent der Medizin ein erfolgreicher Manager in der Maschinenbauindustrie werden kann", so Ruppert. In Deutschland führten einmal eingeschlagene Wege oft in eine Sackgasse.