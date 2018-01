Die Digital-Branche und Startup-Welt gilt als besonders offen für Andersdenkende, denn dort müssen Produkte oft erstmalig entwickelt und Prozesse neu gestaltet werden. Bei Facebook Deutschland würde das durch das Einstellen von Menschen gewährleistet, die verschiedene Hintergründe zusammenbringen. "Unterschiedliches Denken durch unterschiedlichen kulturelle, ethnische oder geschlechtliche Hintergründe nennen wir kognitive Vielfalt. Die ist entscheidend, um eine Gemeinschaften zu bilden und die Welt näher zusammenzubringen", so die Sprecherin der deutschen Tochtergesellschaft des Unternehmens.

Laut Dr. Regina Ruppert ist es üblich, dass sich Querdenker irgendwann selbstständig machen. Der Grund dafür ist, dass solche Menschen sich in starren Unternehmensstrukturen nicht zurechtfinden. Für ihre Ideen wartet der wahre Erfolg in der Regel nach der eigenen Unternehmensgründung. Tesla -Chef Elon Musk oder Amazon -Gründer Jeff Bezos sind beide als Querdenker bekannt: Bezos verfolgte nach wenigen Jahren im Angestelltenverhältnissen das eigene Geschäftskonzept, Musk gründete gleich nach Abbruch seines Doktoratsstudiums das erste eigene Unternehmen.

Unternehmen stehen auf Querdenker? Von wegen: Im Alltag endet die Meinungsfreiheit oft an der Bürotür. Wer sich dagegen auflehnt, gefährdet seinen Job.

Immer öfter wird die Kritik laut, dass in Deutschland originelle Geschäftsideen wie die von Musk oder Bezos nicht ausreichend gefördert würden und unternehmerischer Erfolg hierzulande eher auf Copycat-Strategien gründe. Doch auch Deutschlands Geschichte hat berühmte Querdenker vorzuweisen, die neue unternehmerische Wege bestritten. Der Ingenieur, Erfinder und Großindustrielle Robert Bosch gründete im Jahre 1868 seine Firma, die noch vor der Jahrtausendwende zu einem weltweit agierenden Konzern angewachsen war. Er sagte einst: "Ich verdanke meinen Erfolg weniger meinen Kenntnissen als meinem Charakter" und führte so seine Errungenschaften unmittelbar auf sein Querdenkertum zurück. In der jüngeren Geschichte Deutschlands sucht man leider vergeblich nach einem ähnlichen Querkopf.