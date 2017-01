Gleichzeitig sollten Mitarbeiter ermutigt werden, sich ihre eigenen Ziele anzuschauen, um herauszufinden, ob sie wirklich noch am richtigen Ort sind. Anstatt sich mit einer negativen Haltung zu nähern, sollten sie sich fragen, was ihre Stärken sind und wie sie diese am besten nutzen können. Was mache ich gut? Wie kann ich mehr davon machen?