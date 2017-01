Das Gehäuse dieser Uhr scheint aus Marmor hergestellt zu sein - es ist aber Käse, genau gesagt Vacherin Mont d'Or. Der Käse wurde pasteurisiert und dann mit Kunststoff gemischt und in Form gebracht. Ausgestellt wurde die Kreation der Marke H. Moser & Cie. in Genf auf dem SIHH. Das erst 2002 gegründete Unternehmen machte von Beginn an mit außergewöhnlichen Ideen von sich reden. Die Uhr trägt deswegen nicht umsonst den Namen "Swiss Mad Watch". Der Preis des Unikats liegt bei 1.081.291 Franken.