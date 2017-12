Champagner ist als Marke bestens geschützt, darauf achtet das Comité Champagne genau. Das mussten in mehreren Gerichtsurteilen in Deutschland etwa die lernen, die „Champagnerbratbirne“ als Schaumwein vermarkten oder ihren Imbiss „Currywurst & Schampus“ nennen wollten.

Geht es nach dem Urteil der Tester, ist die Marke Raumland, benannt nach Volker Raumland, die erfolgreichste deutsche Marke. In den vergangenen zehn Jahren holte sich das Sekthaus aus dem rheinhessischen Flörsheim-Dalsheim mit verschiedenen Jahrgängen acht Mal den Titel „Bester Winzersekt Brut“ im Weinguide Gault Millau 2018. In der aktuellen Ausgabe siegt Raumlands „Pinot Noir Prestige Brut“ des Jahrgangs 2010. Als besten Sekt unter 10 Euro empfiehlt das Testerteam um Britta Wiegelmann.

Doch Raumland ist nicht das einzige Unternehmen, das das Segment des hochwertigen Schaumweins nicht den Winzern und Weinbauern im 34.000 Hektar großen Anbaugebiet in der Champagne überlässt. Laut des Deutschen Wein Instituts (DWI) gibt es mehr als 4600 amtlich geprüfte Winzersekte. Sie zeichnen sich dadurch aus, dass in aller Regel Weintrauben aus eigenen Weinbergen verwendet werden. Und das ist in Deutschland sehr oft Riesling, der in der Champagne grundsätzlich nicht angebaut wird.