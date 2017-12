Den führt auch das jüngst mit einem Michelin-Stern ausgezeichnete Restaurant Nobelhart & Schmutzig, das neben seinem kulinarischen Motto „Brutal lokal“, vor allem für die außergewöhnliche Weinauswahl seines Sommeliers und Spiritus Rector, Billy Wagner, bekannt ist. Wer in Berlin kulinarisch hip ist, stößt auf deutschen Sekt.



Doch während die einfachste Flasche Bollinger etwa 45 Euro kostet, ist guter Rieslingsekt mit Preisen ab zehn Euro geradezu preiswert. Noch sind die besten deutschen Sekte mit Preisen von selten mehr als 50 Euro zu bekommen und wer in Köln in einen Supermarkt mitten in der Innenstadt geht, hat die Auswahl zwischen mehreren Sekten von Volker Raumland, darunter seine Cuvée Marie-Louise für rund 15 Euro.