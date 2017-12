Und zum anderen brachte schon 1836 der französische Kellermeister Joseph Mouzon die Flaschengärung zum Beispiel nach Radebeul in Sachsen. Dort feiert man 2016 den 180. Geburtstag der Sektproduktion in Sachsen. Im Staatsweingut Schloss Wackerbarth werden auch heute noch täglich hunderte Flaschen per Hand in sogenannten Rüttelpulten gedreht. Das dient dazu, dass die Hefe, die in der Flasche die Gärung betreibt, nach unten in den Flaschenhals absinkt.

In Wackerbarth ruhen die Sekte mindestens neun Monate „auf der Hefe“. Das ist die sogenannte zweite Gärung, die Flaschengärung, wie sie für hochwertige Schaumweine üblich ist. Danach werden die mit einem Kronkorken verschlossenen Flaschen in einem Kältebad vereist und der nun feste Hefepfropfen kommt aus der Flasche. Die fehlende Menge wird aufgefüllt und die Flasche bekommt nun erst ihren Korken und klassischen Käfig.