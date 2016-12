Genuss ist wichtig

Im Alltag heißt das: Statt wirklich einmal ganz bei sich zu sein und das zu genießen, verbringt man die freie Zeit lieber mit Netflix oder lernt das Internet auswendig. Und wenn selbst das Smartphone nicht genug Ablenkung bietet, wird bei Facebook oder Twitter gemeckert, wie langweilig es doch gerade ist. „Die schöne Spannung zwischen Stillstand und Bewegung, zwischen Innehalten und Weitergehen, zwischen Verweilen und Aufbrechen, zwischen Muße und Aktivität geht in einer Zeit verloren, in der Unterwegssein zur einzig legitimen Daseinsform erklärt wird“, schrieb der Österreichische Professor für Philosophie und Ethik, Konrad Paul Liessmann, bereits 2014 in der WirtschaftsWoche. Seitdem ist die Welt noch um einiges schneller geworden. Wir rennen anstatt zu laufen.

Tipps zum richtigen Entspannen Mach mal Pause Damit sich der Stress des Arbeitstags nicht aufstaut, sollten öfter kleine Pausen eingelegt werden. Ärzte empfehlen etwa jede Stunde eine kleine Unterbrechung von wenigen Minuten. Eine lange Pause ist nicht so effektiv wie viele Minipausen. Voraussetzung: Die Selbstbestimmtheit. Die Unterbrechungen müssen selbst gewählt sein, erzwungene Pausen vergrößern Ärger und Stress nur noch.

Einen Gegenpol schaffen Sowohl die Pause als auch die Feierabend-Aktivitäten sollten sich möglichst vom Arbeitsalltag unterscheiden. Es muss nicht immer das süße Nichtstun sein - auch ein Spaziergang, ein Telefonat mit Freunden oder ein Kaffeeklatsch wirken sich positiv aus. Wer viel sitzt, dem tut Bewegung gut. Wer arbeitstechnisch viel unterwegs ist, dem tut es gut, es mal ruhiger angehen zu lassen.

Entspannen und Trainieren Gerade, wer viel im Büro sitzt, belastet seine Wirbelsäule stark, schmerzhafte Verspannungen sind die Folge. Das schlägt auch auf die Psyche. Viele kleine Entspannungs- und Dehnungsübungen helfen da weiter. Tipps für mehr Fitness im Büro finden Sie >> hier.

Durchatmen Den Arbeitsstress einfach wegatmen - das geht. Wer angespannt ist, verändert auch seine Atmung, sie wird schneller und flacher. Eine Atemübung ist zum Beispiel, beim Einatmen durch die Nase langsam bis fünf zu zählen, beim Ausatmen durch den Mund ebenso. Solche Rituale können auch den Übergang in den Feierabend erleichtern.

Aufgaben abschließen - oder To-Do-Listen erstellen Im Idealfall sollten alle Aufgaben abgeschlossen sein, bevor man in den Feierabend oder Urlaub geht. Sonst löst allein der Gedanke an die noch bevorstehende Arbeit wieder Stress aus. Leider ist das nicht immer möglich. Wer kann, sollte Liegengebliebenes an einen Stellvertreter delegieren. Wo auch das nicht möglich ist, kann eine To-Do-Liste weiterhelfen. Sie nimmt die Angst, etwas zu vergessen und verhindert, dass man im Kopf immer wieder die anstehenden Aufgaben durchgeht. Diese Liste sollte man nach dem Aufschreiben verbannen, bis man wieder im Büro ist.

Nur tun, wozu man Lust hat Es ist Feierabend - tun Sie nur das, wozu sie auch Lust haben. Lassen Sie sich nicht von Verpflichtungen und Terminen beherrschen, seien sie spontan. Diese selbstbestimmten Freiräume helfen dabei, sich zu entspannen. Wer in seiner Freizeit ehrenamtlich arbeiten möchte, darf das natürlich auch tun, solange die Arbeit Freude bereitet.

Nur an Weihnachten wird auf die Bremse getreten. Dann ist Zeit für Genuss, kulinarische Sünden und Muße – und schon knallt es. Denn Muße ist laut Liessmann eine Gelegenheit, Dinge zu reflektieren. Und das tun wir: Vollgegessen unter dem Baum fällt uns auf, wie unerträglich doch die Verwandtschaft ist. Auch dass sich der Neujahrsvorsatz „schlanker Astrallaib“ nicht damit verträgt, vier Wochen lang regelmäßig fettiges Essen mit alkoholhaltige warmer Zuckerplörre runterzuspülen, wird in solchen Augenblicken klar. Also gilt es, Mußestunden und Völlerei wieder als vertane Zeit und Disziplinlosigkeit aus dem Alltag zu verbannen. Was nicht heißt, dass nicht mehr gegessen und gefaulenzt wird. Außerhalb der Weihnachtszeit aber wenigstens mit schlechtem Gewissen.

Wie man mit Langeweile umgehen sollte Akzeptieren Langeweile ist ein Gefühl wie jedes auch, weshalb man es genauso respektieren und akzeptieren sollte. Es ist also genauso wenig sinnvoll, sich selbst oder einem Kind die Langeweile zu verbieten, wie sich nicht zu gestatten, fröhlich, traurig oder wütend zu sein.

Aushalten Wochenlang hat man sich auf den Urlaub gefreut und wenn man dann endlich, endlich am Strand liegt, langweilt man sich. Statt jetzt alle neuen Videos bei Youtube anzusehen, sollte man sich die Zeit nehmen und die Langeweile aushalten. Das Gefühl für die eigenen Bedürfnisse, die im Alltagsstress untergegangen sind, kommt von selbst zurück. Und mit ihm eine Idee, wie man sich die zwei Wochen Strandurlaub am für sich sinnvollsten vertreibt.

Als Chance sehen Langeweile bedeutet nichts anderes, als nicht zu wissen, was man jetzt gerade mit sich anfangen soll. Ist der Job auf Dauer langweilig, sollte man das zum Anlass nehmen, darüber nachzudenken, was im Berufsalltag fehlt, um ihn wieder spannend zu machen. Ist man unterfordert, in der falschen Abteilung, dem falschen Unternehmen oder gleich in der ganz falschen Branche? Die Langeweile kann also durchaus eine Chance sein, zu erkennen, was gerade schief läuft und das dann auch zu ändern.

Das ist nicht nur paradox bis dämlich, es tut dem Menschen an sich auch nicht gut. Denn Genussfähigkeit ist eine wichtige psychologische Ressource, wie Bürgel erklärt. Wer Positives genießen kann, steckt Negatives leichter weg. „Genießen heißt eigentlich nichts anderes, als zu sehen und wertzuschätzen, was wir haben“, so Bürgel. Wer einen stressigen Tag hat, sein Mittagessen beim Italiener nebenan aber genießt, kommt weniger genervt zuhause an, als derjenige, der auf dem Weg zum Termin im Auto isst und sich dabei noch das Hemd bekleckert.

