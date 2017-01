Was also zu Anzug, Kostüm und ihren weiteren Verwandten tragen? Stellen Winterschuhe doch schon im freizeitlichen Kontext eine mittelgroße Herausforderung dar. So greifen Frauen häufig zu Lammfellschuhen aus Australien: Ugg-Boots.

Noch reicht die Akzeptanz auf den meisten Büroetagen noch nicht für Bergschuh zum Brioni aus. Grundsätzlich aber kann der Kontrast vom derben Schuh zum feinen Stöffchen gut funktionieren. Wenn der Träger denn weiß, was er tut. Es kommt auf Maß und Mitte an. Und auf Qualität. So darf der neue Wintertreter sehr wohl an einen Bergschuh erinnern – er darf aber keiner sein. Außerdem will er gut gepflegt werden. Wintermatsch an der Hacke oder abgelaufene Sohlen sind in jedem Fall tabu. Für den richtigen Auftritt sorgt ein Desert-Boot aus Wildleder. Gute Farben finden sich in den Abstufungen von Beige bis Braun. Grau funktioniert auch. Finger weg von schwarzen Modellen, sie wirken zu hart. Ebenfalls problematisch: Olivgrün, das sieht nach Wandersmann aus.

Wenn es eine Stiefelette sein soll, bitte zum Chelsea-Modell aus Wildleder greifen. Springerstiefel und ähnlich andere schwere Stiefel sind Modemenschen oder 20-Jährigen vorbehalten, sonst zweifeln die Mitmenschen noch an der politischen Gesinnung des Trägers. Keine optimale Voraussetzung im Job.

Geht gut: Kleine Stilbrüche sind in der kalten Jahreszeit erlaubt. Ein Männerhalbschuh mit leichtem Plateau zum Kostüm oder ein derber Boot zum Brioni ist ein spannender Kontrast.