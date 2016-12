Das Jahr 2016 dürfte in die Werbegeschichte eingehen als das Jahr der Buzzwords. In einer Zeit, in der Märkte durch digitale Disruption erschüttert werden, wurden die Marketing- und Werbechefs in Deutschland von angeblich disruptiven Neuerungen überschwemmt wie nie zuvor. Mobile, Targeting, Influencer und Content Marketing, Algorithmen – wer kann sich schon noch erinnern, welche Innovationen zu Beginn des Jahres so gehypt wurden, dass sich ihnen keiner entziehen konnte?

Was bleibt vom ganzen Buzz? Was war wirklich wichtig? Was davon war wieder einmal nur die „Sau durchs Werbedorf" getrieben? Was war wirklich innovativ und hat das Zeug, nachhaltig ins Marketing- und Werbegeschehen einzugreifen? Was von alledem hat die Werbewelt auch nur annährend weitergebracht?