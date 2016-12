Facebook avanciert immer mehr zum Werbegiganten, muss jedoch gleichzeitig immer häufiger Fehler beim Ausweis seiner Werbeleistung eingestehen. In „Marketing Week“ schreibt Mark Ritson, dass Facebook derzeit etwa 220 Hauptkennzahlen („key metrics“) ausweist, um seine Werbeleistung darzustellen - wie er meint, verwirrende 215 zu viel. Er spricht von den „dark arts of digital video“ und erwartet für 2017 weitere Fehlermeldungen: „Expect me to keep writing about it and saying ‚fuck‘ a lot.“