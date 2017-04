Der Klassiker. Eine Lose-Lose-Situation. Der frühe Aufhalter muss ewig warten und steht Dritten im Weg, der andere sieht sich genötigt, aus Gegen-Höflichkeit demonstrativ zu traben - mit hüpfendem Rucksack auf dem Buckel. Aber wem hilft all das? Türen hält man dem Hintermann auf, damit sie diesem nicht direkt hinter einem mit Schwung an die Schläfe knallen. Oder wenn jemand mit Kinderwagen oder mit Taschen bepackt keine Hand frei hat.

Aber das „Gesundheit!“ wird sterben. Ganz klar! Denn: Kommt immer seltener ein Danke, dann werden sich die Gesundheit-Brüller mehr und mehr vorkommen wie die fröhlichen Clowns in einer kaltherzigen Welt. Und sie werden eingeschnappt klein beigeben. Am Anfang werden sie „Gesundheit“ nur noch leise denken. Dann irgendwann auch das nicht mehr. Wie beim Umrechnen von Euro in D-Mark. Irgendwann hört das einfach auf. Und Niesen ist keiner Rede mehr wert.

Was aber aussieht wie ein Deal zwischen Ihnen und dem Vorgelassenen, ist auf der anderen Seite eine unverschämte Anmaßung den Leuten hinter Ihnen. Denn eigentlich hätten auch alle anderen hinter Ihnen ebenfalls um Erlaubnis gefragt werden müssen. Aber wer macht das schon? Nun kann man sagen: Da wird doch keiner was dagegen haben, und wenn doch, dann sind das alles Spießer. Aber das ist ja gerade die Anmaßung. Wer quer einsteigen lässt, schmückt sich mit der erzwungenen Großzügigkeit aller anderen. Mit reinem Gewissen vorgelassen werden kann also nur der Wartende direkt hinter einem in der Schlange. Alles andere ist die Diktatur der Höflichkeit über die Massen.