Daraus entsteht ein Lebensgefühl, dass von den Dänen, den südlichen Nachbarn Norwegens, mit einem Wort beschrieben wird: "Hygge". Es tauchte im vergangenen Jahr sogar auf der Liste der Wörter des Jahres des britischen Collins Dictionary auf. An der Übersetzung des Wortes haben sich schon viele versucht. Es beschreibt gleichzeitig Geisteszustand und Atmosphäre in einer Situation, die gemütlich und angenehm ist.

All das klingt nicht besonders deutsch. Doch Sverre Simen Hov glaubt, dass auch die Deutschen eigentlich glücklicher sein müssten, als es ihr 16. Platz im UN-Ranking aussagt. Er hat gerade seinen MBA in Berlin beendet und bei den Menschen dort ähnliche Charakterzüge festgestellt wie bei seinen Landsleuten in Norwegen. "Das Vertrauen in Institutionen und der Glaube an Regeln - das sind die Dinge, die unsere Gesellschaften gemeinsam haben", sagt er. Es fehlt vielleicht noch die Gemütlichkeit.