Gibt man in die Google-Bildersuche den Begriff "Glückliche Menschen" ein, haben viele Treffer eines gemeinsam: Freudestrahlende Menschen tollen in T-Shirts und Sommerkleidern auf sonnendurchfluteten Wiesen oder posieren in Badehose und Bikini am Strand.

In diesem Fall verschweigt Google aber die halbe Wahrheit. Denn wären Licht und Wärme die Voraussetzungen für ein gutes Leben, Norwegen hätte nicht den Hauch einer Chance. Es ist kalt und dunkel dort, besonders im Winter. Und trotzdem hat es das Land gerade auf den ersten Platz des World Happiness Report der Vereinten Nationen geschafft.