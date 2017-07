FrankfurtDie Finanzaufsicht Bafin prüft die Ad-hoc-Mitteilung der Deutschen Börse vom Dienstag zu den Ermittlungen gegen den Konzern und Vorstandschef Carsten Kengeter. „Wir sehen uns die gestrige Ad-hoc-Mitteilung an“, sagte eine Bafin-Sprecherin am Mittwoch. Darin ging es unter anderem um Vorwürfe des Insiderhandels gegen Kengeter.

In der Mitteilung hatte der Börsenbetreiber mitgeteilt, dass er ein Anhörungsschreiben der Staatsanwaltschaft erhalten habe und erklärte unter anderem: „Die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main hat in Aussicht gestellt, im Sinne einer einvernehmlichen Gesamtbeendigung das laufende Ermittlungsverfahren gegen Herrn Kengeter ohne Auflagen nach § 153 StPO einzustellen.“