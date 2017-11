FrankfurtDas österreichische Geldhaus Erste Group hat dank der guten Konjunktur im dritten Quartal mehr verdient. Unter dem Strich stieg der Gewinn um 7,6 Prozent auf 363 Millionen Euro, wie das Institut am Freitag mitteilte. Dabei half der Bank die Auflösung von Rückstellungen für faule Kredite. Zugleich reichte die Bank mehr Kredite aus und warb mehr Einlagen ein. Der Zinsüberschuss stabilisierte sich trotz der niedrigen Zinsen. Das war der besseren wirtschaftlichen Entwicklung in vielen Ländern in Zentral- und Osteuropa zu verdanken, in denen das Geldhaus aktiv ist.

„Wir sind damit auf einem guten Weg, unsere Ziele für das Jahr 2017 – eine Eigenkapitalverzinsung (ROTE) von über 10 Prozent und eine höhere Dividende – zu erreichen und die Markterwartungen zu erfüllen“, schrieb Konzernchef Andreas Treichl an die Aktionäre. Für das vergangene Geschäftsjahr hatten die Eigner einen Euro je Anteilsschein bekommen.