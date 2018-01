Die EZB könnte nach Einschätzung eines ihrer führenden Notenbanker nach September die umstrittenen Anleihenkäufe komplett herunterfahren. „Ich denke, wir können ohne Probleme in einem Schritt auf null gehen“, sagte Estlands Notenbankchef Ardo Hansson der „Börsen-Zeitung“ (Dienstagausgabe). Man müsse da keine große Feinabstimmung betreiben. Die Verringerung der monatlichen Käufe auf zunächst 60 von einst 80 Milliarden Euro und jetzt auf 30 Milliarden sei ohne Turbulenzen an den Märkten geschehen, was ermutigend sei.