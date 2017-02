Der Euribor ist ein wichtiger Zinssatz für den Euro-Raum und eine mit dem Referenzzins Libor verwandte Richtgröße. Zur Vorbereitung der Hauptverhandlung mussten die Beschuldigten am Dienstag zu den Vorwürfen Stellung beziehen. Alle sechs Angeklagten plädierten auf nicht schuldig.

Die britische Behörde für schwere Wirtschaftsverbrechen Serious Fraud Office (SFO) wirft ihnen vor, zwischen Januar 2005 und Dezember 2009 in illegaler Art und Weise am Euribor gedreht zu haben – um mit den eigenen Handelsgeschäften am Ende mehr Gewinn einstreichen zu können. Insgesamt will die Behörde eigentlich elf überwiegend ehemalige Bankmitarbeiter in diesem Fall vors Gericht bringen. Doch fünf von ihnen sind zu den bisherigen Anhörungen nicht erschienen. Sie leben in Deutschland beziehungsweise in Frankreich. Und das SFO hat ihre Auslieferung nach Großbritannien bisher noch nicht durchsetzen können.

Dies ist die erste Euribor-Anklage in Großbritannien. Wegen der Manipulation des Referenzzinssatzes Libor sind einige ehemalige Bankmitarbeiter bereits zu Gefängnisstrafen verurteilt worden – darunter Tom Hayes, einst Starhändler bei der Schweizer Bank UBS. Hayes wehrt sich dagegen und will Medienberichten zufolge von einer Art Verfahrensaufsicht klären lassen, um seine Verurteilung auf „unsicheren Grundlagen“ beruht.