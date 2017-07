BerlinDie Industrie der Euro-Zone kommt immer besser in Schwung: Ihre Geschäfte legten im Juni so kräftig zu wie seit mehr als sechs Jahren nicht mehr. Der Einkaufsmanagerindex kletterte um 0,4 auf 57,4 Punkte, wie das Markit-Institut am Montag zu seiner monatlichen Umfrage unter 3000 Firmen mitteilte. Damit liegt das Barometer deutlich über der Marke von 50 Punkten, ab der es Wachstum signalisiert. "Die Exporte, die ja in den vergangenen Monaten nicht zuletzt dank des schwachen Euro so stark zugelegt haben wie seit sechs Jahren nicht mehr, liefern nach wie vor wichtige Wachstumsimpulse", sagte Markit-Chefvolkswirt Chris Williamson: "Allerdings profitieren die Unternehmen momentan auch von der anhaltend starken Verbrauchernachfrage in den jeweiligen Binnenmärkten."

Der Aufschwung kommt auf dem Arbeitsmarkt in der Währungsunion an: Die Zahl der Arbeitslosen sank im Mai auf 15 Millionen, wie das Statistikamt Eurostat mitteilte. Dies sind 5000 weniger als im Monat davor und 1,43 Millionen weniger als vor einem Jahr. Die um jahreszeitliche Schwankungen bereinigte Arbeitslosenquote verharrte mit 9,3 Prozent auf dem tiefsten Stand seit März 2009.