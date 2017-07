BrüsselDer Internationale Währungsfonds (IWF) warnt vor einem verfrühten Ausstieg aus der extrem lockeren Geldpolitik in der Euro-Zone. „Die Rufe aus einigen Ecken nach einem Ausstieg aus der geldpolitischen Stimulierung sind verfrüht“, erklärte der IWF am Dienstag in Brüssel. Die Inflationsrate werde sowohl in diesem als auch im kommenden Jahr mit 1,6 und 1,5 Prozent jeweils unter der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB) von knapp unter zwei Prozent verharren. Die Kosten für eine lange Zeit sehr schwache Teuerung seien am Ende größer als die für ein zeitweises Überschreiten der Zielmarke.