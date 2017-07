BrüsselDie Stimmung in der Wirtschaft der Euro-Zone ist derzeit so gut wie seit rund zehn Jahren nicht mehr. Das Barometer stieg im Juli minimal um 0,1 auf 111,2 Punkte und damit das dritte Mal in Folge, wie die EU-Kommission am Freitag mitteilte. Ökonomen hingegen hatten mit einem leichten Rückgang gerechnet. Vor allem die Dienstleister zeigten sich zuversichtlich. Das ebenfalls ermittelte Barometer für das Geschäftsklima fiel auf 1,05 Punkte. Hier hatte es im Juni mit 1,16 Zählern den höchsten Stand seit April 2011 gegeben.