BrüsselDie Kauflaune im Euro-Raum hat sich im Oktober aufgehellt. Sie ist so gut wie seit 16 Jahren nicht mehr, wie aus den am Montag von der EU-Kommission vorgelegten Daten hervorgeht. Das Barometer für das Verbrauchervertrauen legte zum Vormonat um 0,2 auf minus 1,0 Punkte zu. Von Reuters befragte Ökonomen hatten lediglich mit einem Anstieg auf minus 1,1 gerechnet. Die Euro-Zone befindet sich derzeit konjunkturell im Aufwind. Der lange Zeit wirtschaftlich hinterher hinkende Währungsraum wird einer OECD-Prognose zufolge in diesem Jahr beim Wirtschaftswachstum die USA einholen. In beiden Regionen werde das Bruttoinlandsprodukt um 2,1 Prozent zulegen, sagt die Industriestaaten-Organisation voraus.