WienEZB-Ratsmiglied Bostjan Jazbec mahnt eine baldige Lösung des Problems der faulen Kredite in vielen Bankbilanzen im Euro-Raum an. Das müsse vorrangig gelöst werden, denn dadurch werde das Wachstum gebremst und es entstünden systemische Risiken, warnte Sloweniens Notenbankchef am Montag auf einer Finanzkonferenz in Wien. „Ich glaube, es ist dringend erforderlich, das Bankensystem von allen notleidenden Krediten zu säubern, die noch immer im System sind“, sagte Jazbec.