BrüsselGroßbanken in der Euro-Zone sollen bis zu vier Jahre Zeit zum Aufbau zusätzlicher Finanzpuffer für den Krisenfall erhalten. Die in der Branche unter dem Schlagwort MREL bekannten Puffer sollen für 35 bis 40 große Banken gelten, die nicht ohnehin zu den weltweit systemrelevanten Instituten gehörten, sagte eine mit den Plänen vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag. Der Systemrisikorat (SRB), der in der Euro-Zone für die geordnete Abwicklung gescheiterter Banken verantwortlich ist, will seine Entscheidung am Mittwoch bekanntgeben.

Wie hoch die Puffer ausfallen und wie viel Zeit die Banken für den Aufbau haben, soll für jedes Haus einzeln festgelegt werden, wie der Insider weiter sagte. „Einige Banken haben ihr Ziel schon erreicht, andere werden nur zwei Jahre brauchen, andere bekommen die vollen vier Jahre.“ Die Puffer bestehen aus Fremdkapital, also zumeist Anleihen, die in einer Krise herangezogen werden können, um Verluste aufzufangen: entweder, indem sie abgeschrieben oder in Eigenkapital umgewandelt werden.