FrankfurtDie Europäische Zentralbank (EZB) hat sich bei ihren Firmenanleihen-Käufen bislang überwiegend auf Papiere aus Deutschland und Frankreich konzentriert. Rund 30 Prozent seien Bonds deutscher Unternehmen, darunter BASF, Siemens und Metro, etwa 25 Prozent entfielen auf französische Titel, teilten die Euro-Währungshüter am Mittwoch in Frankfurt mit. Insgesamt erwarben sie seit dem Start der Käufe im Juni 2016 rund 950 Schuldtitel von etwa 220 Unternehmen. Zwölf Prozent der Anleihen wurden zu negativen Renditen erworben. Bei ihnen nimmt die Notenbank Verluste in Kauf.