FrankfurtDer Präsident der Europäischen Zentralbank (EZB), Mario Draghi, hat zu gemeinsamen Anstrengungen zum Abbau des Milliardenbergs an faulen Krediten in den Bilanzen der Geldhäuser im Euro-Raum aufgerufen. Obgleich die Bestände an faulen Darlehen bei großen Geldhäusern abgenommen hätten, sei das Problem noch nicht behoben, sagte Draghi am Dienstag auf einer Konferenz zur Bankenregulierung in Frankfurt.

Viele Banken seien immer noch nicht in der Lage, große Verluste zu verkraften. Denn bei ihnen sei unter anderem das Verhältnis von faulen Krediten zum Kapital hoch. Das Problem der faulen Kredite anzugehen sei gegenwärtig das wichtigste Thema.