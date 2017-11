FrankfurtKreditinstitute, die das Hauptquartier ihres Europageschäfts in Großbritannien angesiedelt haben, prüfen angesichts des Brexit-Votums Möglichkeiten, Einheiten in der EU einzurichten, um so den Zugang zu diesem Markt zu behalten. Daraus resultiert eine zusätzliche Belastung für die EZB, die seit 2014 die Rolle des Bankenaufsehers für die Kreditinstitute im gemeinsamen Währungsgebiet wahrnimmt.

Weniger als ein Drittel der neuen Stellen sind dabei für den zusätzlichen Aufwand vorgesehen, der im Zusammenhang mit dem Brexit erwartet wird, antwortete eine EZB-Sprecherin via E-Mail auf Fragen von Bloomberg News. Wieviele Mitarbeiter derzeit für den sogenannten Single Supervisory Mechanism (SSM) arbeiten, teilte die Notenbank nicht unmittelbar mit.