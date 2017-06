FrankfurtDie Europäische Zentralbank wird Insidern zufolge am Donnerstag wohl Änderungen an ihren Wirtschaftsprognosen vornehmen. Die EZB werde wahrscheinlich ihre Inflationsprognose einen Tick nach unten schrauben und ihre Wachstumsprognose etwas erhöhen, sagten mehrere mit der Situation vertraute Personen am Mittwoch zu Reuters. Die Nachrichtenagentur "Bloomberg" hatte zuvor schon darüber berichtet. Die EZB lehnte eine Stellungnahme ab.