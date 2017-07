FrankfurtSteigende Exporte haben den Handelsüberschuss im Euro-Raum im Mai erhöht. Das Plus in der um jahreszeitliche Schwankungen bereinigten Leistungsbilanz stieg auf 30,1 Milliarden Euro, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag mitteilte. Im April lag der Wert noch bei 23,5 Milliarden Euro.

Der Überschuss im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt betrug im Mai 3,2 Prozent. Die EZB erwartet hier für 2017 einen Rückgang auf 2,8 Prozent, nach 3,4 Prozent im vergangenen Jahr.