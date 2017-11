LondonDie Europäische Zentralbank sollte nach Einschätzung des EZB-Ratsmitglieds Klaas Knot ihre umstrittenen Anleihenkäufe nach September 2018 beenden. Die Inflationsdaten in Euroland stellten keine Gefahr mehr für die Preisstabilität dar, sagte der niederländische Notenbankchef am Mittwoch. Deshalb forderte er von September 2018 an ein vollständiges Auslaufen der Bondkäufe. Das Programm sei hinfällig.

Ähnlich hatte sich kürzlich bereits EZB-Direktor Benoît Cœuré geäußert. "Das wirtschaftliche Umfeld verbessert sich, Preisdruck baut sich auf und wir brauchen die monatlichen Käufe immer weniger", sagte der Franzose im Interview mit dem Handelsblatt. Daher könne die EZB auch hoffen, dass die im Oktober beschlossene Verlängerung der Anleihenkäufe die letzte gewesen sei.