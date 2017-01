FrankfurtDie EZB hat im vergangenen Jahr ihre in Deutschland umstrittenen Anleihen-Käufe weiter vorangetrieben. Vom Programmstart im März 2015 bis Ende Dezember 2016 nahmen die Währungshüter Staats- und Regionalanleihen sowie Papiere supranationaler Institutionen im Umfang von 1,255 Billionen Euro in ihre Bücher, wie die Europäische Zentralbank (EZB) am Dienstag mitteilte. Mit den Käufen wollen die Euro-Wächter die Konjunktur im Euro-Raum unterstützen und die aus ihrer Sicht immer noch viel zu niedrige Inflation nach oben treiben. Insgesamt kletterten die Wertpapierkäufe einschließlich Firmenanleihen, Hypothekenpapiere und Pfandbriefe bis Ende Dezember auf 1,532 Billionen Euro.