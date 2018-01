BrüsselDie Wirtschaft der Eurozone hat vor der Jahreswende ihr Wachstumstempo leicht gezügelt. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg von Oktober bis Dezember um 0,6 Prozent zum Vorquartal, wie die Statistikbehörde Eurostat am Dienstag in ihrer Schnellschätzung mitteilte. Von Reuters befragte Ökonomen hatten damit gerechnet. Im Sommer hatte die Wirtschaft in dem 19 Staaten umfassenden Währungsraum noch um 0,7 Prozent angezogen.