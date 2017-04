Bruno Bonnell kommt mit dem Telefon in der Hand und etwas verspätet ins Café L’instituion, mitten im Zentrum Lyons. Der 58-Jährige ist vielbeschäftigt und in der ostfranzösischen Metropole bekannt wie ein bunter Hund. Er spricht von sich als „Multi-Entreprenuer“, mehr als 30 Unternehmen hat er in 35 Jahren gegründet. Das Berühmteste war der französische Videospielhersteller Infogrames. Bonnell war Chef der Computerspiellegende Atari, sitzt seit mehr als einem Jahrzehnt im Verwaltungsrat des Lebensmittelkonzerns Danone, ist ehrenamtlicher Präsident der Wirtschaftshochschule „EM Lyon“ und hat sich nebenbei dem Ziel verschrieben, den Industriezweig der Robotik blühen zu lassen.

Müssen wir?

Ja, die Entwicklung Lyons in den vergangenen 15 Jahren hat dank Gérard Collomb einen Weg aufgezeigt, der auch für Frankreich gangbar ist. Von meinem politischen Verständnis ist das, was hier in Lyon funktioniert, genau das, was Macron mit ganz Frankreich vorhat.

Das müssten Sie erläutern.

Zu der Zeit, als Collomb Bürgermeister wurde habe ich Lyon als eine Art Dornröschen gesehen. Eine Stadt, die auf jemanden wartet, der sie wachküsst. Und dieser Kuss war die Erkenntnis, dass Wirtschaft und Politik keine Feinde sind. Das Verständnis, dass man zusammenarbeiten kann und muss, war ein großer Schritt, um Lyon die Dynamik zu verleihen, die wirtschaftliche Revolution und um den Umbruch der vergangenen zwei Jahrzehnte zu verarbeiten.