Und darüber hinaus?

Er ist weder rechts noch links. Aber wir teilen Menschen gerne in Kategorien ein. Er hat einen neuen Weg auf der politischen Landkarte Frankreichs gezeichnet. Und bei dem geht es nicht um links oder rechts, sondern um progressiv oder rückwärtsgewandt.

Besteht die Gefahr, dass Sie durch den Erfolg hier in Lyon Macrons Chancen überschätzen?

An Lyon sehen wir eine Macron-Begeisterung wie durch eine Lupe vergrößert. Wir sollten nicht glauben, dass es deswegen überall funktioniert. Ich war mit Macron in Lille, Toulon und vielen anderen Städten. Ich habe die Zweifel an ihm miterlebt. In Toulon hat der Front National uns am Betreten der Veranstaltungshalle gehindert. In Lille gab es Störer in der Halle.