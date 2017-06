FrankfurtDer Leistungsbilanzüberschuss in der Euro-Zone hat sich im April weiter von seinem Rekordhoch entfernt. Saison- und kalenderbereinigt lag er bei 22,2 Milliarden Euro, wie die Europäische Zentralbank am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Im März hatte er noch bei 35,7 Milliarden Euro gelegen, nachdem im Februar mit 37,9 Milliarden Euro der bislang höchste Wert erreicht worden war. Neben dem Warenhandel enthält die Leistungsbilanz auch alle anderen Transfers mit dem Ausland. Dazu zählt neben Dienstleistungen unter anderem die Entwicklungshilfe. Werden die Daten nicht um Kalender- und Saisoneffekte bereinigt, dann sank der Überschuss binnen Monatsfrist von 46,4 auf 21,5 Milliarden Euro im April.