FrankfurtEZB-Bankenaufseher Ignazio Angeloni hat vor Schnellschüssen bei einer Neuregulierung der Bewertung von Staatsanleihen in den Bilanzen der Geldhäuser gewarnt. „Jedwede Veränderung sollte die speziellen Eigenschaften von Staatsanleihen berücksichtigen, wie breit diese eingesetzt werden“, sagte Ignazio Angeloni am Freitag auf einer Veranstaltung in Mailand. Konkret nannte Angeloni den Repo-Markt - den Markt für kurzfristige Refinanzierungsgeschäfte. Öffentliche Schuldentitel werden in diesen Geschäften als Sicherheiten benötigt.

Beschlüsse zu etwaigen Änderungen der Regeln sollten auf internationaler Ebene gefällt werden und nicht nur in Europa, sagte Angeloni. Nach den bisherigen Vorschriften sehen es Aufseher als risikolos an, wenn eine Bank besonders viele Anleihen ihres eigenen Landes hält. Doch diese Regularien sind inzwischen umstritten. Denn Geldhäuser in Südeuropa sind bereits in Schieflage geraten, nachdem sich gezeigt hat, dass es auch bei Euro-Ländern ein Ausfall-Risiko gibt.