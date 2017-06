FrankfurtEZB-Bankenaufseher Pentti Hakkarainen hat sich dagegen ausgesprochen, die Berichtspflichten für kleinere Geldhäuser holzschnittartig zu verringern. Er sei gegen solche Vorschläge, sagte Hakkarainen am Donnerstag in Lissabon laut Redetext. „Stattdessen sollten wir einem stärker differenzierten Ansatz folgen, der sicherstellt, dass geringere Berichtspflichten nur auf die am wenigsten riskanten Banken begrenzt werden.“

Besonders aus Deutschland kamen zuletzt immer wieder Rufe, die Regeln für kleinere Institute zu lockern. Die Aufsichtsbehörde Bafin arbeitet aktuell mit der Bundesbank und dem Bundesfinanzministerium an einem differenzierten Ansatz. Laut Bafin-Präsident Felix Hufeld sollen dabei keine neuen Schwellen eingezogen, sondern Banken anhand bestehender Kriterien eingeordnet werden, etwa ihrer Systemrelevanz.