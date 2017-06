FrankfurtEZB-Direktorin Sabine Lautenschläger rät umzugswilligen britischen Banken, nicht zu lange mit Lizenzanträgen zu warten. Falls es zu einem harten Brexit ohne Zugang zum EU-Binnenmarkt komme, kämen Geldhäuser um eine Lizenz für die EU nicht herum, um dort Geschäfte zu tätigen, sagte das Mitglied des sechsköpfigen Führungsteams der Europäischen Zentralbank (EZB) am Dienstag in London laut Redetext. „Daher ist meine Nachricht an die Banken heute recht einfach: Die Uhr tickt. Daher zögert es nicht zu lange heraus, diese zu beantragen.“