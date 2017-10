FrankfurtEZB-Chef Mario Draghi hat die Länder der Euro-Zone erneut dazu aufgefordert, das günstige geldpolitische Umfeld für Reformen zu nutzen. Die Krise habe gezeigt, dass flexiblere Volkswirtschaften widerstandsfähiger seien, was insbesondere für die Länder der Währungsgemeinschaft gelte, sagte Draghi am Mittwoch auf einer Konferenz in Frankfurt. „Mit einer unterstützenden Geldpolitik ist nun die Gelegenheit günstig, diese Maßnahmen zu ergreifen.“ Für solche Schritte sei das Klima nun besser als noch vor einem Jahr.